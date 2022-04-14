The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Informasjon PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens! Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/14759 Kjøp PEAGUY nå!

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.80K $ 22.80K $ 22.80K Total forsyning: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M Sirkulerende forsyning: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.80K $ 22.80K $ 22.80K All-time high: $ 0.0038774 $ 0.0038774 $ 0.0038774 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) pris

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEAGUY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEAGUY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEAGUYs tokenomics, kan du utforske PEAGUY tokenets livepris!

