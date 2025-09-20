The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002831 $ 0.00002831 $ 0.00002831 24 timer lav $ 0.00002943 $ 0.00002943 $ 0.00002943 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002831$ 0.00002831 $ 0.00002831 24 timer høy $ 0.00002943$ 0.00002943 $ 0.00002943 All Time High $ 0.0038774$ 0.0038774 $ 0.0038774 Laveste pris $ 0.00001655$ 0.00001655 $ 0.00001655 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.47% Prisendring (7D) -20.02% Prisendring (7D) -20.02%

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) sanntidsprisen er $0.00002857. I løpet av de siste 24 timene har PEAGUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002831 og et toppnivå på $ 0.00002943, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEAGUY er $ 0.0038774, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001655.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEAGUY endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.47% over 24 timer og -20.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.00K$ 26.00K $ 26.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.00K$ 26.00K $ 26.00K Opplagsforsyning 910.09M 910.09M 910.09M Total forsyning 910,085,083.4425664 910,085,083.4425664 910,085,083.4425664

Nåværende markedsverdi på The Pea Guy by Virtuals er $ 26.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEAGUY er 910.09M, med en total tilgang på 910085083.4425664. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.00K.