The Pea Guy by Virtuals Pris (PEAGUY)
-0.09%
-2.47%
-20.02%
-20.02%
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) sanntidsprisen er $0.00002857. I løpet av de siste 24 timene har PEAGUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002831 og et toppnivå på $ 0.00002943, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEAGUY er $ 0.0038774, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001655.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEAGUY endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.47% over 24 timer og -20.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på The Pea Guy by Virtuals er $ 26.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEAGUY er 910.09M, med en total tilgang på 910085083.4425664. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.00K.
I løpet av i dag er prisendringen på The Pea Guy by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på The Pea Guy by Virtuals til USD ble $ +0.0000168876.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på The Pea Guy by Virtuals til USD ble $ +0.0000027876.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på The Pea Guy by Virtuals til USD ble $ +0.000007606442902357922.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.47%
|30 dager
|$ +0.0000168876
|+59.11%
|60 dager
|$ +0.0000027876
|+9.76%
|90 dager
|$ +0.000007606442902357922
|+36.28%
PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!
