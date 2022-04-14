The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Informasjon The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards Offisiell nettside: https://www.goldenbullrun.com Kjøp $GOLDEN nå!

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.49K $ 16.49K $ 16.49K Total forsyning: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Sirkulerende forsyning: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.49K $ 16.49K $ 16.49K All-time high: $ 0.00047081 $ 0.00047081 $ 0.00047081 All-Time Low: $ 0.00001011 $ 0.00001011 $ 0.00001011 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) pris

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $GOLDEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $GOLDEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $GOLDENs tokenomics, kan du utforske $GOLDEN tokenets livepris!

$GOLDEN prisforutsigelse Vil du vite hvor $GOLDEN kan være på vei? Vår $GOLDEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $GOLDEN tokenets prisforutsigelse nå!

