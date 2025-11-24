The Orange Era pris i dag

Sanntids The Orange Era (ORANGE) pris i dag er --, med en 6.46% endring de siste 24 timene. Nåværende ORANGE til USD konverteringssats er -- per ORANGE.

The Orange Era rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,080, med en sirkulerende forsyning på 999.53M ORANGE. I løpet av de siste 24 timene ORANGE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00484745, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ORANGE beveget seg +1.45% i løpet av den siste timen og -14.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

The Orange Era (ORANGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K Opplagsforsyning 999.53M 999.53M 999.53M Total forsyning 999,532,738.178533 999,532,738.178533 999,532,738.178533

