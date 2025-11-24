The New Genesis pris i dag

Sanntids The New Genesis (GEN) pris i dag er $ 0.00000523, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GEN til USD konverteringssats er $ 0.00000523 per GEN.

The New Genesis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,011.16, med en sirkulerende forsyning på 958.11M GEN. I løpet av de siste 24 timene GEN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00051245, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000507.

Kortsiktig har GEN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -31.45% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

The New Genesis (GEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Opplagsforsyning 958.11M 958.11M 958.11M Total forsyning 958,111,032.289178 958,111,032.289178 958,111,032.289178

