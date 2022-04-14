The Nation Token (NATO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Nation Token (NATO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Nation Token (NATO) Informasjon The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement. Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use. Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO. Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution. Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem. Offisiell nettside: https://thenationtoken.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1soHi0dEnP5KnljM7Jk5B4DIFlfYt_dYZ/view?usp=sharing

The Nation Token (NATO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Nation Token (NATO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.23M Total forsyning: $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 1.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.23M All-time high: $ 0.00000277 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

The Nation Token (NATO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Nation Token (NATO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NATO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NATO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NATOs tokenomics, kan du utforske NATO tokenets livepris!

