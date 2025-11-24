the most watched egg pris i dag

Sanntids the most watched egg (EGG) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende EGG til USD konverteringssats er -- per EGG.

the most watched egg rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,992.78, med en sirkulerende forsyning på 968.81M EGG. I løpet av de siste 24 timene EGG har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0012292, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har EGG beveget seg -- i løpet av den siste timen og -5.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

the most watched egg (EGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Opplagsforsyning 968.81M 968.81M 968.81M Total forsyning 968,814,232.072913 968,814,232.072913 968,814,232.072913

Nåværende markedsverdi på the most watched egg er $ 6.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EGG er 968.81M, med en total tilgang på 968814232.072913. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.99K.