Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng's viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin.

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.19K $ 7.19K $ 7.19K Total forsyning: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Sirkulerende forsyning: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.19K $ 7.19K $ 7.19K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) pris

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DENGDENG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DENGDENG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DENGDENGs tokenomics, kan du utforske DENGDENG tokenets livepris!

