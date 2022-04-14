THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i THE MEME GAME (MEMEGAME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

THE MEME GAME (MEMEGAME) Informasjon $MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value. Offisiell nettside: https://memegame.io/ Teknisk dokument: https://memegame.io/ Kjøp MEMEGAME nå!

THE MEME GAME (MEMEGAME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for THE MEME GAME (MEMEGAME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K Total forsyning: $ 852.17M $ 852.17M $ 852.17M Sirkulerende forsyning: $ 852.17M $ 852.17M $ 852.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.54K $ 15.54K $ 15.54K All-time high: $ 0.00105196 $ 0.00105196 $ 0.00105196 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om THE MEME GAME (MEMEGAME) pris

THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak THE MEME GAME (MEMEGAME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEMEGAME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEMEGAME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEMEGAMEs tokenomics, kan du utforske MEMEGAME tokenets livepris!

MEMEGAME prisforutsigelse Vil du vite hvor MEMEGAME kan være på vei? Vår MEMEGAME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEMEGAME tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!