THE MEME GAME (MEMEGAME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00105196 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.69% Prisendring (7D) -2.23%

THE MEME GAME (MEMEGAME) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MEMEGAME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEMEGAME er $ 0.00105196, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEMEGAME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.69% over 24 timer og -2.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THE MEME GAME (MEMEGAME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.42K Opplagsforsyning 852.17M Total forsyning 852,165,148.1096

Nåværende markedsverdi på THE MEME GAME er $ 15.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEMEGAME er 852.17M, med en total tilgang på 852165148.1096. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.42K.