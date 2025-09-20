The Loonies (LOON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00015505 $ 0.00015505 $ 0.00015505 24 timer lav $ 0.0001571 $ 0.0001571 $ 0.0001571 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00015505$ 0.00015505 $ 0.00015505 24 timer høy $ 0.0001571$ 0.0001571 $ 0.0001571 All Time High $ 0.00266627$ 0.00266627 $ 0.00266627 Laveste pris $ 0.00015496$ 0.00015496 $ 0.00015496 Prisendring (1H) -0.37% Prisendring (1D) -0.02% Prisendring (7D) -0.17% Prisendring (7D) -0.17%

The Loonies (LOON) sanntidsprisen er $0.0001563. I løpet av de siste 24 timene har LOON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015505 og et toppnivå på $ 0.0001571, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOON er $ 0.00266627, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015496.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOON endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og -0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Loonies (LOON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 156.20K$ 156.20K $ 156.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 156.20K$ 156.20K $ 156.20K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på The Loonies er $ 156.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOON er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.20K.