The Lokie Cabal (CABAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00376291 $ 0.00376291 $ 0.00376291 24 timer lav $ 0.00382308 $ 0.00382308 $ 0.00382308 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00376291$ 0.00376291 $ 0.00376291 24 timer høy $ 0.00382308$ 0.00382308 $ 0.00382308 All Time High $ 0.02006678$ 0.02006678 $ 0.02006678 Laveste pris $ 0.00171565$ 0.00171565 $ 0.00171565 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) +4.48% Prisendring (7D) +4.48%

The Lokie Cabal (CABAL) sanntidsprisen er $0.00377111. I løpet av de siste 24 timene har CABAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00376291 og et toppnivå på $ 0.00382308, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CABAL er $ 0.02006678, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171565.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CABAL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og +4.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Lokie Cabal (CABAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Opplagsforsyning 999.91M 999.91M 999.91M Total forsyning 999,906,891.326559 999,906,891.326559 999,906,891.326559

Nåværende markedsverdi på The Lokie Cabal er $ 3.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CABAL er 999.91M, med en total tilgang på 999906891.326559. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.77M.