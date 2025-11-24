Hva er QUIT

The Last Job (QUIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Last Job (QUIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Last Job (QUIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Last Job (QUIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 78.63K $ 78.63K $ 78.63K Total forsyning: $ 989.74M $ 989.74M $ 989.74M Sirkulerende forsyning: $ 989.74M $ 989.74M $ 989.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.63K $ 78.63K $ 78.63K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Last Job (QUIT) pris Kjøp QUIT nå!

The Last Job (QUIT) Informasjon Offisiell nettside: https://thelastjobsol.com/

The Last Job (QUIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Last Job (QUIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUITs tokenomics, kan du utforske QUIT tokenets livepris!

QUIT prisforutsigelse Vil du vite hvor QUIT kan være på vei? Vår QUIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QUIT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!