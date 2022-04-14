The Innovation Game (TIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Innovation Game (TIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Innovation Game (TIG) Informasjon The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains. Offisiell nettside: https://www.tig.foundation/ Teknisk dokument: https://www.tig.foundation/whitepaper Kjøp TIG nå!

Markedsverdi: $ 9.98M
Total forsyning: $ 45.98M
Sirkulerende forsyning: $ 24.29M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.90M
All-time high: $ 4.3
All-Time Low: $ 0.116623
Nåværende pris: $ 0.409496

The Innovation Game (TIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Innovation Game (TIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TIGs tokenomics, kan du utforske TIG tokenets livepris!

