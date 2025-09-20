The Innovation Game (TIG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.462388 $ 0.462388 $ 0.462388 24 timer lav $ 0.497473 $ 0.497473 $ 0.497473 24 timer høy 24 timer lav $ 0.462388$ 0.462388 $ 0.462388 24 timer høy $ 0.497473$ 0.497473 $ 0.497473 All Time High $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 Laveste pris $ 0.116623$ 0.116623 $ 0.116623 Prisendring (1H) -0.73% Prisendring (1D) -6.03% Prisendring (7D) -30.61% Prisendring (7D) -30.61%

The Innovation Game (TIG) sanntidsprisen er $0.464387. I løpet av de siste 24 timene har TIG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.462388 og et toppnivå på $ 0.497473, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIG er $ 4.3, mens den rekordlave prisen er $ 0.116623.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIG endret seg med -0.73% i løpet av den siste timen, -6.03% over 24 timer og -30.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Innovation Game (TIG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.28M$ 11.28M $ 11.28M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.36M$ 21.36M $ 21.36M Opplagsforsyning 24.28M 24.28M 24.28M Total forsyning 45,983,698.59011056 45,983,698.59011056 45,983,698.59011056

Nåværende markedsverdi på The Innovation Game er $ 11.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIG er 24.28M, med en total tilgang på 45983698.59011056. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.36M.