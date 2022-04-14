The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The ILLUSION Project (ILLUSION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The ILLUSION Project (ILLUSION) Informasjon The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site. Offisiell nettside: https://gen-jut-su.com Teknisk dokument: https://gen-jut-su.com/illusion-apepaper-3-0/ Kjøp ILLUSION nå!

The ILLUSION Project (ILLUSION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The ILLUSION Project (ILLUSION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.55K $ 9.55K $ 9.55K Total forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Sirkulerende forsyning: $ 524.59M $ 524.59M $ 524.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.21K $ 18.21K $ 18.21K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The ILLUSION Project (ILLUSION) pris

The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The ILLUSION Project (ILLUSION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ILLUSION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ILLUSION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ILLUSIONs tokenomics, kan du utforske ILLUSION tokenets livepris!

ILLUSION prisforutsigelse Vil du vite hvor ILLUSION kan være på vei? Vår ILLUSION prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ILLUSION tokenets prisforutsigelse nå!

