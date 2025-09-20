The HUSL (HUSL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00104617 $ 0.00104617 $ 0.00104617 24 timer lav $ 0.00109558 $ 0.00109558 $ 0.00109558 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00104617$ 0.00104617 $ 0.00104617 24 timer høy $ 0.00109558$ 0.00109558 $ 0.00109558 All Time High $ 4.73$ 4.73 $ 4.73 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +4.72% Prisendring (7D) +3.23% Prisendring (7D) +3.23%

The HUSL (HUSL) sanntidsprisen er $0.00109558. I løpet av de siste 24 timene har HUSL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00104617 og et toppnivå på $ 0.00109558, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUSL er $ 4.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUSL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +4.72% over 24 timer og +3.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The HUSL (HUSL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.44$ 0.44 $ 0.44 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K Opplagsforsyning 404.00 404.00 404.00 Total forsyning 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0

Nåværende markedsverdi på The HUSL er $ 0.44, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUSL er 404.00, med en total tilgang på 70000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.69K.