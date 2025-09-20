Dagens the honest guy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for THGUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THGUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens the honest guy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for THGUY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THGUY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

--
----
-2.00%1D
the honest guy (THGUY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:18:35 (UTC+8)

the honest guy (THGUY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101129
$ 0.00101129$ 0.00101129

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.07%

-15.72%

-15.72%

the honest guy (THGUY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har THGUY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THGUY er $ 0.00101129, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THGUY endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.07% over 24 timer og -15.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

the honest guy (THGUY) Markedsinformasjon

$ 46.12K
$ 46.12K$ 46.12K

--
----

$ 46.12K
$ 46.12K$ 46.12K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,624.974945
999,911,624.974945 999,911,624.974945

Nåværende markedsverdi på the honest guy er $ 46.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THGUY er 999.91M, med en total tilgang på 999911624.974945. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.12K.

the honest guy (THGUY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på the honest guy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på the honest guy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på the honest guy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på the honest guy til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.07%
30 dager$ 0-15.08%
60 dager$ 0-34.25%
90 dager$ 0--

Hva er the honest guy (THGUY)

AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions

the honest guy (THGUY) Ressurs

the honest guy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil the honest guy (THGUY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine the honest guy (THGUY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for the honest guy.

THGUY til lokale valutaer

the honest guy (THGUY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak the honest guy (THGUY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om THGUY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om the honest guy (THGUY)

Hvor mye er the honest guy (THGUY) verdt i dag?
Live THGUY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende THGUY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på THGUY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for the honest guy?
Markedsverdien for THGUY er $ 46.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av THGUY?
Den sirkulerende forsyningen av THGUY er 999.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTHGUY ?
THGUY oppnådde en ATH-pris på 0.00101129 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på THGUY?
THGUY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til THGUY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for THGUY er -- USD.
Vil THGUY gå høyere i år?
THGUY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut THGUY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:18:35 (UTC+8)

the honest guy (THGUY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.