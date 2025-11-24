the great extraction pris i dag

Sanntids the great extraction (TGE) pris i dag er $ 0.00000627, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende TGE til USD konverteringssats er $ 0.00000627 per TGE.

the great extraction rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,263.58, med en sirkulerende forsyning på 999.38M TGE. I løpet av de siste 24 timene TGE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00047701, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000618.

Kortsiktig har TGE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

the great extraction (TGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Opplagsforsyning 999.38M 999.38M 999.38M Total forsyning 999,380,197.657624 999,380,197.657624 999,380,197.657624

Nåværende markedsverdi på the great extraction er $ 6.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TGE er 999.38M, med en total tilgang på 999380197.657624. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.26K.