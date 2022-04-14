The Grays Currency (PTGC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Grays Currency (PTGC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Grays Currency (PTGC) Informasjon 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Offisiell nettside: https://www.pulsetgc.com/

The Grays Currency (PTGC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Grays Currency (PTGC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 78.46M $ 78.46M $ 78.46M Total forsyning: $ 290.92B $ 290.92B $ 290.92B Sirkulerende forsyning: $ 290.92B $ 290.92B $ 290.92B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.46M $ 78.46M $ 78.46M All-time high: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 All-Time Low: $ 0.00000217 $ 0.00000217 $ 0.00000217 Nåværende pris: $ 0.00027066 $ 0.00027066 $ 0.00027066 Lær mer om The Grays Currency (PTGC) pris

The Grays Currency (PTGC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Grays Currency (PTGC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PTGC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PTGC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PTGCs tokenomics, kan du utforske PTGC tokenets livepris!

PTGC prisforutsigelse Vil du vite hvor PTGC kan være på vei? Vår PTGC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PTGC tokenets prisforutsigelse nå!

