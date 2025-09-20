The Grays Currency (PTGC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00132623$ 0.00132623 $ 0.00132623 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.43% Prisendring (1D) -8.83% Prisendring (7D) -23.60% Prisendring (7D) -23.60%

The Grays Currency (PTGC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PTGC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PTGC er $ 0.00132623, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PTGC endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, -8.83% over 24 timer og -23.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Grays Currency (PTGC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.74M$ 84.74M $ 84.74M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.74M$ 84.74M $ 84.74M Opplagsforsyning 290.92B 290.92B 290.92B Total forsyning 290,924,710,568.7914 290,924,710,568.7914 290,924,710,568.7914

Nåværende markedsverdi på The Grays Currency er $ 84.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PTGC er 290.92B, med en total tilgang på 290924710568.7914. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.74M.