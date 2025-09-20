The First Meme (FIRST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00072332 24 timer lav $ 0.00075866 24 timer høy All Time High $ 0.00193145 Laveste pris $ 0.00036165 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) -2.50% Prisendring (7D) -1.64%

The First Meme (FIRST) sanntidsprisen er $0.00073617. I løpet av de siste 24 timene har FIRST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00072332 og et toppnivå på $ 0.00075866, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIRST er $ 0.00193145, mens den rekordlave prisen er $ 0.00036165.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIRST endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -1.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The First Meme (FIRST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 732.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 732.42K Opplagsforsyning 999.99M Total forsyning 999,988,161.037425

Nåværende markedsverdi på The First Meme er $ 732.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIRST er 999.99M, med en total tilgang på 999988161.037425. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 732.42K.