Sanntids the face of sarcasm (KAPPA) pris i dag er $ 0.00003624, med en 5.82% endring de siste 24 timene. Nåværende KAPPA til USD konverteringssats er $ 0.00003624 per KAPPA.

the face of sarcasm rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 24,239, med en sirkulerende forsyning på 668.79M KAPPA. I løpet av de siste 24 timene KAPPA har den blitt handlet mellom $ 0.00003391(laveste) og $ 0.00003623 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0059343, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000333.

Kortsiktig har KAPPA beveget seg +0.77% i løpet av den siste timen og -0.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

the face of sarcasm (KAPPA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.24K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.24K Opplagsforsyning 668.79M Total forsyning 668,793,611.55545

Nåværende markedsverdi på the face of sarcasm er $ 24.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAPPA er 668.79M, med en total tilgang på 668793611.55545. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.24K.