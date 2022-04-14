The Eid Sheep ($TES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Eid Sheep ($TES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Eid Sheep ($TES) Informasjon $TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards Offisiell nettside: https://www.coine.io/the-eid-sheep Teknisk dokument: https://www.coine.io/the-eid-sheep#tokenomics Kjøp $TES nå!

The Eid Sheep ($TES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Eid Sheep ($TES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.84K $ 4.84K $ 4.84K Total forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Sirkulerende forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.84K $ 4.84K $ 4.84K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Eid Sheep ($TES) pris

The Eid Sheep ($TES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Eid Sheep ($TES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $TES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $TES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $TESs tokenomics, kan du utforske $TES tokenets livepris!

$TES prisforutsigelse
Vil du vite hvor $TES kan være på vei? Vår $TES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

