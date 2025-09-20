The Eid Sheep ($TES) Prisinformasjon (USD)

The Eid Sheep ($TES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $TES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $TES er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $TES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Eid Sheep ($TES) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på The Eid Sheep er $ 4.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $TES er 999.75M, med en total tilgang på 999754092.854597. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.84K.