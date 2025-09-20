Dagens The Eid Sheep livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $TES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $TES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Eid Sheep livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $TES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $TES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $TES

$TES Prisinformasjon

$TES teknisk dokument

$TES Offisiell nettside

$TES tokenomics

$TES Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

The Eid Sheep Logo

The Eid Sheep Pris ($TES)

Ikke oppført

1 $TES til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
The Eid Sheep ($TES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:27:31 (UTC+8)

The Eid Sheep ($TES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

The Eid Sheep ($TES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $TES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $TES er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $TES endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Eid Sheep ($TES) Markedsinformasjon

$ 4.84K
$ 4.84K$ 4.84K

--
----

$ 4.84K
$ 4.84K$ 4.84K

999.75M
999.75M 999.75M

999,754,092.854597
999,754,092.854597 999,754,092.854597

Nåværende markedsverdi på The Eid Sheep er $ 4.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $TES er 999.75M, med en total tilgang på 999754092.854597. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.84K.

The Eid Sheep ($TES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på The Eid Sheep til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på The Eid Sheep til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på The Eid Sheep til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på The Eid Sheep til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+18.99%
60 dager$ 0+16.85%
90 dager$ 0--

Hva er The Eid Sheep ($TES)

$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

The Eid Sheep ($TES) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

The Eid Sheep Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Eid Sheep ($TES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Eid Sheep ($TES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Eid Sheep.

Sjekk The Eid Sheepprisprognosen nå!

$TES til lokale valutaer

The Eid Sheep ($TES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Eid Sheep ($TES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $TES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om The Eid Sheep ($TES)

Hvor mye er The Eid Sheep ($TES) verdt i dag?
Live $TES prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $TES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $TES til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Eid Sheep?
Markedsverdien for $TES er $ 4.84K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $TES?
Den sirkulerende forsyningen av $TES er 999.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$TES ?
$TES oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $TES?
$TES så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $TES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $TES er -- USD.
Vil $TES gå høyere i år?
$TES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $TES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:27:31 (UTC+8)

The Eid Sheep ($TES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.