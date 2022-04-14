THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i THE EAR STAYS ON (EAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

THE EAR STAYS ON (EAR) Informasjon After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Offisiell nettside: https://theearstayson.xyz/ Kjøp EAR nå!

THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for THE EAR STAYS ON (EAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.30K $ 44.30K $ 44.30K Total forsyning: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Sirkulerende forsyning: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.30K $ 44.30K $ 44.30K All-time high: $ 0.00238649 $ 0.00238649 $ 0.00238649 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om THE EAR STAYS ON (EAR) pris

THE EAR STAYS ON (EAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak THE EAR STAYS ON (EAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EARs tokenomics, kan du utforske EAR tokenets livepris!

EAR prisforutsigelse Vil du vite hvor EAR kan være på vei? Vår EAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EAR tokenets prisforutsigelse nå!

