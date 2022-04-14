The DUB Token (DUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The DUB Token (DUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The DUB Token (DUB) Informasjon The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. Offisiell nettside: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Teknisk dokument: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Kjøp DUB nå!

The DUB Token (DUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The DUB Token (DUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 111.06K $ 111.06K $ 111.06K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 354.40M $ 354.40M $ 354.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 313.37K $ 313.37K $ 313.37K All-time high: $ 0.00245314 $ 0.00245314 $ 0.00245314 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00031335 $ 0.00031335 $ 0.00031335 Lær mer om The DUB Token (DUB) pris

The DUB Token (DUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The DUB Token (DUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUBs tokenomics, kan du utforske DUB tokenets livepris!

DUB prisforutsigelse Vil du vite hvor DUB kan være på vei? Vår DUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!