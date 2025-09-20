The DUB Token (DUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00245314$ 0.00245314 $ 0.00245314 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -4.10% Prisendring (7D) -11.97% Prisendring (7D) -11.97%

The DUB Token (DUB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUB er $ 0.00245314, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUB endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og -11.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The DUB Token (DUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.66K$ 125.66K $ 125.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 354.57K$ 354.57K $ 354.57K Opplagsforsyning 354.40M 354.40M 354.40M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på The DUB Token er $ 125.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUB er 354.40M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 354.57K.