The dev is an Ape (APEDEV) Informasjon Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads! Offisiell nettside: https://apedev.tech/ Kjøp APEDEV nå!

The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The dev is an Ape (APEDEV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.21K $ 21.21K $ 21.21K Total forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Sirkulerende forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.21K $ 21.21K $ 21.21K All-time high: $ 0.00101993 $ 0.00101993 $ 0.00101993 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The dev is an Ape (APEDEV) pris

The dev is an Ape (APEDEV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The dev is an Ape (APEDEV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APEDEV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APEDEV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APEDEVs tokenomics, kan du utforske APEDEV tokenets livepris!

