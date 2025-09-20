The dev is an Ape (APEDEV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00101993$ 0.00101993 $ 0.00101993 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.05% Prisendring (7D) +3.05%

The dev is an Ape (APEDEV) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har APEDEV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APEDEV er $ 0.00101993, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APEDEV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The dev is an Ape (APEDEV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Opplagsforsyning 999.68M 999.68M 999.68M Total forsyning 999,678,232.64207 999,678,232.64207 999,678,232.64207

Nåværende markedsverdi på The dev is an Ape er $ 21.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APEDEV er 999.68M, med en total tilgang på 999678232.64207. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.21K.