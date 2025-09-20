Dagens The dev is an Ape livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for APEDEV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APEDEV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The dev is an Ape livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for APEDEV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APEDEV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om APEDEV

APEDEV Prisinformasjon

APEDEV Offisiell nettside

APEDEV tokenomics

APEDEV Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

The dev is an Ape Logo

The dev is an Ape Pris (APEDEV)

Ikke oppført

1 APEDEV til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
The dev is an Ape (APEDEV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:00:09 (UTC+8)

The dev is an Ape (APEDEV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101993
$ 0.00101993$ 0.00101993

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.05%

+3.05%

The dev is an Ape (APEDEV) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har APEDEV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APEDEV er $ 0.00101993, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APEDEV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The dev is an Ape (APEDEV) Markedsinformasjon

$ 21.21K
$ 21.21K$ 21.21K

--
----

$ 21.21K
$ 21.21K$ 21.21K

999.68M
999.68M 999.68M

999,678,232.64207
999,678,232.64207 999,678,232.64207

Nåværende markedsverdi på The dev is an Ape er $ 21.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APEDEV er 999.68M, med en total tilgang på 999678232.64207. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.21K.

The dev is an Ape (APEDEV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på The dev is an Ape til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på The dev is an Ape til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på The dev is an Ape til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på The dev is an Ape til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+28.91%
60 dager$ 0+24.48%
90 dager$ 0--

Hva er The dev is an Ape (APEDEV)

Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

The dev is an Ape (APEDEV) Ressurs

Offisiell nettside

The dev is an Ape Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The dev is an Ape (APEDEV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The dev is an Ape (APEDEV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The dev is an Ape.

Sjekk The dev is an Apeprisprognosen nå!

APEDEV til lokale valutaer

The dev is an Ape (APEDEV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The dev is an Ape (APEDEV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APEDEV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om The dev is an Ape (APEDEV)

Hvor mye er The dev is an Ape (APEDEV) verdt i dag?
Live APEDEV prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APEDEV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APEDEV til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The dev is an Ape?
Markedsverdien for APEDEV er $ 21.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APEDEV?
Den sirkulerende forsyningen av APEDEV er 999.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPEDEV ?
APEDEV oppnådde en ATH-pris på 0.00101993 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APEDEV?
APEDEV så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til APEDEV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APEDEV er -- USD.
Vil APEDEV gå høyere i år?
APEDEV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APEDEV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:00:09 (UTC+8)

The dev is an Ape (APEDEV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.