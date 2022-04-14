The Dev is a Baby (BBYDEV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Dev is a Baby (BBYDEV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Dev is a Baby (BBYDEV) Informasjon The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. Offisiell nettside: https://bbydev.xyz Kjøp BBYDEV nå!

The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Dev is a Baby (BBYDEV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.81K $ 11.81K $ 11.81K Total forsyning: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M Sirkulerende forsyning: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.81K $ 11.81K $ 11.81K All-time high: $ 0.00050298 $ 0.00050298 $ 0.00050298 All-Time Low: $ 0.00000635 $ 0.00000635 $ 0.00000635 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Dev is a Baby (BBYDEV) pris

The Dev is a Baby (BBYDEV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Dev is a Baby (BBYDEV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BBYDEV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BBYDEV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBYDEVs tokenomics, kan du utforske BBYDEV tokenets livepris!

BBYDEV prisforutsigelse Vil du vite hvor BBYDEV kan være på vei? Vår BBYDEV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BBYDEV tokenets prisforutsigelse nå!

