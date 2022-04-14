The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Informasjon CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace. CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors. Offisiell nettside: https://corgib.polkabridge.org/

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.63K $ 35.63K $ 35.63K Total forsyning: $ 54.00T $ 54.00T $ 54.00T Sirkulerende forsyning: $ 30.66T $ 30.66T $ 30.66T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.76K $ 62.76K $ 62.76K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) pris

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CORGIB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CORGIB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CORGIBs tokenomics, kan du utforske CORGIB tokenets livepris!

CORGIB prisforutsigelse Vil du vite hvor CORGIB kan være på vei? Vår CORGIB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

