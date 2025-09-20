The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +1.09% Prisendring (7D) +5.46% Prisendring (7D) +5.46%

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CORGIB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CORGIB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CORGIB endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +1.09% over 24 timer og +5.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.09K$ 36.09K $ 36.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.57K$ 63.57K $ 63.57K Opplagsforsyning 30.66T 30.66T 30.66T Total forsyning 54,000,000,000,000.0 54,000,000,000,000.0 54,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på The Corgi of PolkaBridge er $ 36.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CORGIB er 30.66T, med en total tilgang på 54000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.57K.