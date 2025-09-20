The Cocktailbar (COC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 787.22$ 787.22 $ 787.22 Laveste pris $ 0.70932$ 0.70932 $ 0.70932 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.55% Prisendring (7D) -4.55%

The Cocktailbar (COC) sanntidsprisen er $12.35. I løpet av de siste 24 timene har COC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COC er $ 787.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.70932.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Cocktailbar (COC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 617.56K$ 617.56K $ 617.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 617.56K$ 617.56K $ 617.56K Opplagsforsyning 50.00K 50.00K 50.00K Total forsyning 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Nåværende markedsverdi på The Cocktailbar er $ 617.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COC er 50.00K, med en total tilgang på 50000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 617.56K.