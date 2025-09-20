Dagens The Cocktailbar livepris er 12.35 USD. Spor prisoppdateringer for COC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Cocktailbar livepris er 12.35 USD. Spor prisoppdateringer for COC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$12.35
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
The Cocktailbar (COC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:54:46 (UTC+8)

The Cocktailbar (COC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 787.22
$ 0.70932
--

--

-4.55%

-4.55%

The Cocktailbar (COC) sanntidsprisen er $12.35. I løpet av de siste 24 timene har COC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COC er $ 787.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.70932.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Cocktailbar (COC) Markedsinformasjon

$ 617.56K
--
$ 617.56K
50.00K
50,000.0
Nåværende markedsverdi på The Cocktailbar er $ 617.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COC er 50.00K, med en total tilgang på 50000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 617.56K.

The Cocktailbar (COC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på The Cocktailbar til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på The Cocktailbar til USD ble $ +0.4017467350.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på The Cocktailbar til USD ble $ +4.9461058400.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på The Cocktailbar til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.4017467350+3.25%
60 dager$ +4.9461058400+40.05%
90 dager$ 0--

Hva er The Cocktailbar (COC)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

The Cocktailbar (COC) Ressurs

Offisiell nettside

The Cocktailbar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Cocktailbar (COC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Cocktailbar (COC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Cocktailbar.

Sjekk The Cocktailbarprisprognosen nå!

COC til lokale valutaer

The Cocktailbar (COC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Cocktailbar (COC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om The Cocktailbar (COC)

Hvor mye er The Cocktailbar (COC) verdt i dag?
Live COC prisen i USD er 12.35 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COC til USD er $ 12.35. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Cocktailbar?
Markedsverdien for COC er $ 617.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COC?
Den sirkulerende forsyningen av COC er 50.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOC ?
COC oppnådde en ATH-pris på 787.22 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COC?
COC så en ATL-pris på 0.70932 USD.
Hva er handelsvolumet til COC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COC er -- USD.
Vil COC gå høyere i år?
COC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COC prisprognosen for en mer grundig analyse.
The Cocktailbar (COC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

