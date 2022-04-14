The Breadverse (BREAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Breadverse (BREAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Breadverse (BREAD) Informasjon $BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions. Offisiell nettside: https://breadverse.fun Teknisk dokument: https://breadverse.fun/pages/breadverse-official-whitepaper Kjøp BREAD nå!

The Breadverse (BREAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Breadverse (BREAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.66K $ 14.66K $ 14.66K Total forsyning: $ 849.94M $ 849.94M $ 849.94M Sirkulerende forsyning: $ 849.94M $ 849.94M $ 849.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.66K $ 14.66K $ 14.66K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Breadverse (BREAD) pris

The Breadverse (BREAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Breadverse (BREAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BREAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BREAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BREADs tokenomics, kan du utforske BREAD tokenets livepris!

