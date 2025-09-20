The Breadverse (BREAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -4.09% Prisendring (7D) -12.85% Prisendring (7D) -12.85%

The Breadverse (BREAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BREAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BREAD er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BREAD endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -4.09% over 24 timer og -12.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Breadverse (BREAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K Opplagsforsyning 849.94M 849.94M 849.94M Total forsyning 849,943,894.263907 849,943,894.263907 849,943,894.263907

Nåværende markedsverdi på The Breadverse er $ 17.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BREAD er 849.94M, med en total tilgang på 849943894.263907. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.44K.