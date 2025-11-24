Hva er SCRIPT

Markedsverdi: $ 45.13K
Total forsyning: $ 699.94M
Sirkulerende forsyning: $ 699.94M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.13K
All-time high: $ 0.00043616
All-Time Low: $ 0.0000617
Nåværende pris: $ 0

The book of SOL (SCRIPT) Informasjon Offisiell nettside: https://www.bookofsol.com/

The book of SOL (SCRIPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak The book of SOL (SCRIPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning: Det maksimale antallet SCRIPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCRIPT tokens kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

SCRIPT prisforutsigelse

Vil du vite hvor SCRIPT kan være på vei? Vår SCRIPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

