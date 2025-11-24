BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for The Bonk Prophecy er i dag 0 USD.PROPHECY markedsverdien er 15,295.83 USD. Spor sanntids PROPHECY to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for The Bonk Prophecy er i dag 0 USD.PROPHECY markedsverdien er 15,295.83 USD. Spor sanntids PROPHECY to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om PROPHECY

PROPHECY Prisinformasjon

Hva er PROPHECY

PROPHECY Offisiell nettside

PROPHECY tokenomics

PROPHECY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

The Bonk Prophecy Logo

The Bonk Prophecy Pris (PROPHECY)

Ikke oppført

1 PROPHECY til USD livepris:

--
----
+3.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
The Bonk Prophecy (PROPHECY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:49:04 (UTC+8)

The Bonk Prophecy pris i dag

Sanntids The Bonk Prophecy (PROPHECY) pris i dag er --, med en 3.58% endring de siste 24 timene. Nåværende PROPHECY til USD konverteringssats er -- per PROPHECY.

The Bonk Prophecy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,295.83, med en sirkulerende forsyning på 954.19M PROPHECY. I løpet av de siste 24 timene PROPHECY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00156111, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PROPHECY beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -13.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Markedsinformasjon

$ 15.30K
$ 15.30K$ 15.30K

--
----

$ 15.30K
$ 15.30K$ 15.30K

954.19M
954.19M 954.19M

954,192,165.996036
954,192,165.996036 954,192,165.996036

Nåværende markedsverdi på The Bonk Prophecy er $ 15.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROPHECY er 954.19M, med en total tilgang på 954192165.996036. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.30K.

The Bonk Prophecy prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156111
$ 0.00156111$ 0.00156111

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+3.58%

-13.31%

-13.31%

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på The Bonk Prophecy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på The Bonk Prophecy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på The Bonk Prophecy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på The Bonk Prophecy til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+3.58%
30 dager$ 0-25.37%
60 dager$ 0-43.33%
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for The Bonk Prophecy

The Bonk Prophecy (PROPHECY) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PROPHECY for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
The Bonk Prophecy (PROPHECY) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på The Bonk Prophecy potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for The Bonk Prophecy vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for PROPHECY prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på The Bonk Prophecy prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om The Bonk Prophecy

Hvor mye vil 1 The Bonk Prophecy være verdt i 2030?
Hvis The Bonk Prophecy skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle The Bonk Prophecy priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:49:04 (UTC+8)

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om The Bonk Prophecy

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.2287
$0.2287$0.2287

+357.40%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001250
$0.0001250$0.0001250

+1.95%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000003486
$0.00000003486$0.00000003486

+481.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.2287
$0.2287$0.2287

+357.40%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.0000008505
$0.0000008505$0.0000008505

+183.50%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000200
$0.000200$0.000200

+100.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000004794
$0.00000004794$0.00000004794

+151.65%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.