the black sheep (SHIGGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i the black sheep (SHIGGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

the black sheep (SHIGGA) Informasjon Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1877829848632357053 Kjøp SHIGGA nå!

the black sheep (SHIGGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for the black sheep (SHIGGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.35K $ 23.35K $ 23.35K Total forsyning: $ 998.64M $ 998.64M $ 998.64M Sirkulerende forsyning: $ 998.64M $ 998.64M $ 998.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.35K $ 23.35K $ 23.35K All-time high: $ 0.00126273 $ 0.00126273 $ 0.00126273 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om the black sheep (SHIGGA) pris

the black sheep (SHIGGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak the black sheep (SHIGGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIGGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIGGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIGGAs tokenomics, kan du utforske SHIGGA tokenets livepris!

SHIGGA prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIGGA kan være på vei? Vår SHIGGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIGGA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!