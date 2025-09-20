Dagens the black sheep livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHIGGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIGGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens the black sheep livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SHIGGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHIGGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SHIGGA

SHIGGA Prisinformasjon

SHIGGA Offisiell nettside

SHIGGA tokenomics

SHIGGA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

the black sheep Logo

the black sheep Pris (SHIGGA)

Ikke oppført

1 SHIGGA til USD livepris:

--
----
-2.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
the black sheep (SHIGGA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:00:02 (UTC+8)

the black sheep (SHIGGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126273
$ 0.00126273$ 0.00126273

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-2.09%

-3.64%

-3.64%

the black sheep (SHIGGA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIGGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIGGA er $ 0.00126273, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIGGA endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -2.09% over 24 timer og -3.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

the black sheep (SHIGGA) Markedsinformasjon

$ 23.04K
$ 23.04K$ 23.04K

--
----

$ 23.04K
$ 23.04K$ 23.04K

998.64M
998.64M 998.64M

998,643,688.027412
998,643,688.027412 998,643,688.027412

Nåværende markedsverdi på the black sheep er $ 23.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIGGA er 998.64M, med en total tilgang på 998643688.027412. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.04K.

the black sheep (SHIGGA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på the black sheep til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på the black sheep til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på the black sheep til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på the black sheep til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.09%
30 dager$ 0+20.03%
60 dager$ 0+9.86%
90 dager$ 0--

Hva er the black sheep (SHIGGA)

Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

the black sheep (SHIGGA) Ressurs

Offisiell nettside

the black sheep Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil the black sheep (SHIGGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine the black sheep (SHIGGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for the black sheep.

Sjekk the black sheepprisprognosen nå!

SHIGGA til lokale valutaer

the black sheep (SHIGGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak the black sheep (SHIGGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIGGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om the black sheep (SHIGGA)

Hvor mye er the black sheep (SHIGGA) verdt i dag?
Live SHIGGA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHIGGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHIGGA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for the black sheep?
Markedsverdien for SHIGGA er $ 23.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIGGA?
Den sirkulerende forsyningen av SHIGGA er 998.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIGGA ?
SHIGGA oppnådde en ATH-pris på 0.00126273 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIGGA?
SHIGGA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHIGGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIGGA er -- USD.
Vil SHIGGA gå høyere i år?
SHIGGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIGGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:00:02 (UTC+8)

the black sheep (SHIGGA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.