the black sheep (SHIGGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00126273$ 0.00126273 $ 0.00126273 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -2.09% Prisendring (7D) -3.64% Prisendring (7D) -3.64%

the black sheep (SHIGGA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIGGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIGGA er $ 0.00126273, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIGGA endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -2.09% over 24 timer og -3.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

the black sheep (SHIGGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.04K$ 23.04K $ 23.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.04K$ 23.04K $ 23.04K Opplagsforsyning 998.64M 998.64M 998.64M Total forsyning 998,643,688.027412 998,643,688.027412 998,643,688.027412

Nåværende markedsverdi på the black sheep er $ 23.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIGGA er 998.64M, med en total tilgang på 998643688.027412. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.04K.