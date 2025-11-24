The Bitcoin Mascot pris i dag

Sanntids The Bitcoin Mascot (BITTY) pris i dag er $ 0.00307068, med en 5.09% endring de siste 24 timene. Nåværende BITTY til USD konverteringssats er $ 0.00307068 per BITTY.

The Bitcoin Mascot rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,069,355, med en sirkulerende forsyning på 999.34M BITTY. I løpet av de siste 24 timene BITTY har den blitt handlet mellom $ 0.0027305(laveste) og $ 0.00329591 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0200771, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BITTY beveget seg +1.34% i løpet av den siste timen og -21.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Opplagsforsyning 999.34M 999.34M 999.34M Total forsyning 999,343,985.330025 999,343,985.330025 999,343,985.330025

