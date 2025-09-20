Dagens The Bitcoin Killa livepris er 2.15 USD. Spor prisoppdateringer for KILLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KILLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Bitcoin Killa livepris er 2.15 USD. Spor prisoppdateringer for KILLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KILLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

The Bitcoin Killa Pris (KILLA)

Ikke oppført

1 KILLA til USD livepris:

$2.15
$2.15$2.15
-2.10%1D
USD
The Bitcoin Killa (KILLA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:18:08 (UTC+8)

The Bitcoin Killa (KILLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.13
$ 2.13$ 2.13
24 timer lav
$ 2.2
$ 2.2$ 2.2
24 timer høy

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 2.2
$ 2.2$ 2.2

$ 38.26
$ 38.26$ 38.26

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

-0.27%

-2.18%

+1.09%

+1.09%

The Bitcoin Killa (KILLA) sanntidsprisen er $2.15. I løpet av de siste 24 timene har KILLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.13 og et toppnivå på $ 2.2, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KILLA er $ 38.26, mens den rekordlave prisen er $ 1.61.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KILLA endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og +1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Bitcoin Killa (KILLA) Markedsinformasjon

$ 45.17K
$ 45.17K$ 45.17K

--
----

$ 45.17K
$ 45.17K$ 45.17K

21.00K
21.00K 21.00K

20,999.86
20,999.86 20,999.86

Nåværende markedsverdi på The Bitcoin Killa er $ 45.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KILLA er 21.00K, med en total tilgang på 20999.86. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.17K.

The Bitcoin Killa (KILLA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på The Bitcoin Killa til USD ble $ -0.048057871633624.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på The Bitcoin Killa til USD ble $ +0.5194922450.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på The Bitcoin Killa til USD ble $ -0.2072303300.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på The Bitcoin Killa til USD ble $ -0.345625053570239.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.048057871633624-2.18%
30 dager$ +0.5194922450+24.16%
60 dager$ -0.2072303300-9.63%
90 dager$ -0.345625053570239-13.84%

Hva er The Bitcoin Killa (KILLA)

We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

The Bitcoin Killa (KILLA) Ressurs

Offisiell nettside

The Bitcoin Killa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Bitcoin Killa (KILLA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Bitcoin Killa (KILLA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Bitcoin Killa.

Sjekk The Bitcoin Killaprisprognosen nå!

KILLA til lokale valutaer

The Bitcoin Killa (KILLA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Bitcoin Killa (KILLA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KILLA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om The Bitcoin Killa (KILLA)

Hvor mye er The Bitcoin Killa (KILLA) verdt i dag?
Live KILLA prisen i USD er 2.15 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KILLA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KILLA til USD er $ 2.15. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Bitcoin Killa?
Markedsverdien for KILLA er $ 45.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KILLA?
Den sirkulerende forsyningen av KILLA er 21.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKILLA ?
KILLA oppnådde en ATH-pris på 38.26 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KILLA?
KILLA så en ATL-pris på 1.61 USD.
Hva er handelsvolumet til KILLA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KILLA er -- USD.
Vil KILLA gå høyere i år?
KILLA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KILLA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:18:08 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.