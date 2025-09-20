The Bitcoin Killa (KILLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 24 timer lav $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 24 timer høy 24 timer lav $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 24 timer høy $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 All Time High $ 38.26$ 38.26 $ 38.26 Laveste pris $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -2.18% Prisendring (7D) +1.09% Prisendring (7D) +1.09%

The Bitcoin Killa (KILLA) sanntidsprisen er $2.15. I løpet av de siste 24 timene har KILLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.13 og et toppnivå på $ 2.2, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KILLA er $ 38.26, mens den rekordlave prisen er $ 1.61.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KILLA endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og +1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Bitcoin Killa (KILLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.17K$ 45.17K $ 45.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.17K$ 45.17K $ 45.17K Opplagsforsyning 21.00K 21.00K 21.00K Total forsyning 20,999.86 20,999.86 20,999.86

Nåværende markedsverdi på The Bitcoin Killa er $ 45.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KILLA er 21.00K, med en total tilgang på 20999.86. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.17K.