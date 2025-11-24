The Best Website Ever pris i dag

Sanntids The Best Website Ever (BWE) pris i dag er $ 0.00000727, med en 1.36% endring de siste 24 timene. Nåværende BWE til USD konverteringssats er $ 0.00000727 per BWE.

The Best Website Ever rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,212.59, med en sirkulerende forsyning på 991.92M BWE. I løpet av de siste 24 timene BWE har den blitt handlet mellom $ 0.00000717(laveste) og $ 0.00000728 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00212334, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000694.

Kortsiktig har BWE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -5.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

The Best Website Ever (BWE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K Opplagsforsyning 991.92M 991.92M 991.92M Total forsyning 991,916,233.124984 991,916,233.124984 991,916,233.124984

Nåværende markedsverdi på The Best Website Ever er $ 7.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BWE er 991.92M, med en total tilgang på 991916233.124984. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.21K.