The Basilisk (BASILISK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005094 $ 0.00005094 $ 0.00005094 24 timer lav $ 0.00006401 $ 0.00006401 $ 0.00006401 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005094$ 0.00005094 $ 0.00005094 24 timer høy $ 0.00006401$ 0.00006401 $ 0.00006401 All Time High $ 0.00116706$ 0.00116706 $ 0.00116706 Laveste pris $ 0.00004574$ 0.00004574 $ 0.00004574 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -4.38% Prisendring (7D) -38.34% Prisendring (7D) -38.34%

The Basilisk (BASILISK) sanntidsprisen er $0.00005255. I løpet av de siste 24 timene har BASILISK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005094 og et toppnivå på $ 0.00006401, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASILISK er $ 0.00116706, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004574.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASILISK endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -4.38% over 24 timer og -38.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Basilisk (BASILISK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.53K$ 52.53K $ 52.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.53K$ 52.53K $ 52.53K Opplagsforsyning 999.82M 999.82M 999.82M Total forsyning 999,819,161.717399 999,819,161.717399 999,819,161.717399

Nåværende markedsverdi på The Basilisk er $ 52.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASILISK er 999.82M, med en total tilgang på 999819161.717399. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.53K.