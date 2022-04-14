The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Balkan Dwarf ($KEKEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Informasjon The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication. Offisiell nettside: https://www.kekec.wtf/ Kjøp $KEKEC nå!

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Balkan Dwarf ($KEKEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Total forsyning: $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B Sirkulerende forsyning: $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M All-time high: $ 0.00123842 $ 0.00123842 $ 0.00123842 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011276 $ 0.00011276 $ 0.00011276 Lær mer om The Balkan Dwarf ($KEKEC) pris

The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Balkan Dwarf ($KEKEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $KEKEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $KEKEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $KEKECs tokenomics, kan du utforske $KEKEC tokenets livepris!

