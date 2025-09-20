The Balkan Dwarf ($KEKEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011706 $ 0.00011706 $ 0.00011706 24 timer lav $ 0.00013705 $ 0.00013705 $ 0.00013705 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00011706$ 0.00011706 $ 0.00011706 24 timer høy $ 0.00013705$ 0.00013705 $ 0.00013705 All Time High $ 0.00123842$ 0.00123842 $ 0.00123842 Laveste pris $ 0.000029$ 0.000029 $ 0.000029 Prisendring (1H) +0.53% Prisendring (1D) -6.63% Prisendring (7D) -4.37% Prisendring (7D) -4.37%

The Balkan Dwarf ($KEKEC) sanntidsprisen er $0.00012769. I løpet av de siste 24 timene har $KEKEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011706 og et toppnivå på $ 0.00013705, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $KEKEC er $ 0.00123842, mens den rekordlave prisen er $ 0.000029.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $KEKEC endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, -6.63% over 24 timer og -4.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Opplagsforsyning 39.06B 39.06B 39.06B Total forsyning 39,058,000,190.51837 39,058,000,190.51837 39,058,000,190.51837

Nåværende markedsverdi på The Balkan Dwarf er $ 4.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $KEKEC er 39.06B, med en total tilgang på 39058000190.51837. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.99M.