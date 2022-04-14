The Baby Cheetah (ZOLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Baby Cheetah (ZOLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Baby Cheetah (ZOLA) Informasjon Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme. Offisiell nettside: https://zola-cto.com Teknisk dokument: https://whitepaper.zola-cto.com Kjøp ZOLA nå!

The Baby Cheetah (ZOLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Baby Cheetah (ZOLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.21K $ 26.21K $ 26.21K Total forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Sirkulerende forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.21K $ 26.21K $ 26.21K All-time high: $ 0.00264846 $ 0.00264846 $ 0.00264846 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The Baby Cheetah (ZOLA) pris

The Baby Cheetah (ZOLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Baby Cheetah (ZOLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZOLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZOLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZOLAs tokenomics, kan du utforske ZOLA tokenets livepris!

ZOLA prisforutsigelse Vil du vite hvor ZOLA kan være på vei? Vår ZOLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZOLA tokenets prisforutsigelse nå!

