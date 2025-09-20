Dagens The Baby Cheetah livepris er 0.00002615 USD. Spor prisoppdateringer for ZOLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZOLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Baby Cheetah livepris er 0.00002615 USD. Spor prisoppdateringer for ZOLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZOLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ZOLA

ZOLA Prisinformasjon

ZOLA teknisk dokument

ZOLA Offisiell nettside

ZOLA tokenomics

ZOLA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

The Baby Cheetah Logo

The Baby Cheetah Pris (ZOLA)

Ikke oppført

1 ZOLA til USD livepris:

--
----
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
The Baby Cheetah (ZOLA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:54:39 (UTC+8)

The Baby Cheetah (ZOLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00002584
$ 0.00002584$ 0.00002584
24 timer lav
$ 0.00002658
$ 0.00002658$ 0.00002658
24 timer høy

$ 0.00002584
$ 0.00002584$ 0.00002584

$ 0.00002658
$ 0.00002658$ 0.00002658

$ 0.00264846
$ 0.00264846$ 0.00264846

$ 0.00002058
$ 0.00002058$ 0.00002058

--

-0.42%

-7.68%

-7.68%

The Baby Cheetah (ZOLA) sanntidsprisen er $0.00002615. I løpet av de siste 24 timene har ZOLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002584 og et toppnivå på $ 0.00002658, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZOLA er $ 0.00264846, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002058.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZOLA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -7.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Baby Cheetah (ZOLA) Markedsinformasjon

$ 26.15K
$ 26.15K$ 26.15K

--
----

$ 26.15K
$ 26.15K$ 26.15K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,044.0
999,814,044.0 999,814,044.0

Nåværende markedsverdi på The Baby Cheetah er $ 26.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZOLA er 999.81M, med en total tilgang på 999814044.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.15K.

The Baby Cheetah (ZOLA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på The Baby Cheetah til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på The Baby Cheetah til USD ble $ +0.0000044128.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på The Baby Cheetah til USD ble $ -0.0000233122.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på The Baby Cheetah til USD ble $ -0.0002265071548348391.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.42%
30 dager$ +0.0000044128+16.88%
60 dager$ -0.0000233122-89.14%
90 dager$ -0.0002265071548348391-89.65%

Hva er The Baby Cheetah (ZOLA)

Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

The Baby Cheetah (ZOLA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

The Baby Cheetah Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Baby Cheetah (ZOLA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Baby Cheetah (ZOLA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Baby Cheetah.

Sjekk The Baby Cheetahprisprognosen nå!

ZOLA til lokale valutaer

The Baby Cheetah (ZOLA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Baby Cheetah (ZOLA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZOLA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om The Baby Cheetah (ZOLA)

Hvor mye er The Baby Cheetah (ZOLA) verdt i dag?
Live ZOLA prisen i USD er 0.00002615 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZOLA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZOLA til USD er $ 0.00002615. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Baby Cheetah?
Markedsverdien for ZOLA er $ 26.15K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZOLA?
Den sirkulerende forsyningen av ZOLA er 999.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZOLA ?
ZOLA oppnådde en ATH-pris på 0.00264846 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZOLA?
ZOLA så en ATL-pris på 0.00002058 USD.
Hva er handelsvolumet til ZOLA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZOLA er -- USD.
Vil ZOLA gå høyere i år?
ZOLA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZOLA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:54:39 (UTC+8)

The Baby Cheetah (ZOLA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.