The Baby Cheetah (ZOLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002584 $ 0.00002584 $ 0.00002584 24 timer lav $ 0.00002658 $ 0.00002658 $ 0.00002658 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002584$ 0.00002584 $ 0.00002584 24 timer høy $ 0.00002658$ 0.00002658 $ 0.00002658 All Time High $ 0.00264846$ 0.00264846 $ 0.00264846 Laveste pris $ 0.00002058$ 0.00002058 $ 0.00002058 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.42% Prisendring (7D) -7.68% Prisendring (7D) -7.68%

The Baby Cheetah (ZOLA) sanntidsprisen er $0.00002615. I løpet av de siste 24 timene har ZOLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002584 og et toppnivå på $ 0.00002658, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZOLA er $ 0.00264846, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002058.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZOLA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -7.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Baby Cheetah (ZOLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.15K$ 26.15K $ 26.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.15K$ 26.15K $ 26.15K Opplagsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Total forsyning 999,814,044.0 999,814,044.0 999,814,044.0

Nåværende markedsverdi på The Baby Cheetah er $ 26.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZOLA er 999.81M, med en total tilgang på 999814044.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.15K.