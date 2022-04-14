The AntiShifty ($ANTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The AntiShifty ($ANTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The AntiShifty ($ANTY) Informasjon $ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us. Offisiell nettside: http://antishifty.com/ Kjøp $ANTY nå!

The AntiShifty ($ANTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The AntiShifty ($ANTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.59K $ 29.59K $ 29.59K Total forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Sirkulerende forsyning: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.59K $ 29.59K $ 29.59K All-time high: $ 0.00350201 $ 0.00350201 $ 0.00350201 All-Time Low: $ 0.00002111 $ 0.00002111 $ 0.00002111 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om The AntiShifty ($ANTY) pris

The AntiShifty ($ANTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The AntiShifty ($ANTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $ANTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $ANTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $ANTYs tokenomics, kan du utforske $ANTY tokenets livepris!

$ANTY prisforutsigelse Vil du vite hvor $ANTY kan være på vei? Vår $ANTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $ANTY tokenets prisforutsigelse nå!

