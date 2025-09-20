The AntiShifty ($ANTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002954 24 timer lav $ 0.00003027 24 timer høy All Time High $ 0.00350201 Laveste pris $ 0.00002111 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.57% Prisendring (7D) -3.48%

The AntiShifty ($ANTY) sanntidsprisen er $0.00002993. I løpet av de siste 24 timene har $ANTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002954 og et toppnivå på $ 0.00003027, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $ANTY er $ 0.00350201, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002111.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $ANTY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.57% over 24 timer og -3.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The AntiShifty ($ANTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.92K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.92K Opplagsforsyning 999.75M Total forsyning 999,752,674.089001

Nåværende markedsverdi på The AntiShifty er $ 29.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $ANTY er 999.75M, med en total tilgang på 999752674.089001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.92K.